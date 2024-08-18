В Татарстане выделили 1 млн рублей на независимую оценку профилактики терроризма и экстремизма

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане выделили один миллион рублей на независимую оценку в области профилактики терроризма и экстремизма. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Министерство культуры республики приглашает специалистов в области лингвистики, психологии, религиоведения и других социогуманитарных наук для проведения исследований и составления заключений о признаках экстремистской деятельности в интернет-материалах и печатных изданиях.

Исследование должно быть всесторонним и объективным и основываться на научных данных. В заключении эксперта указываются:

дата, время и место проведения исследования;

основание для исследования;

сведения о специалисте (образование, опыт, квалификация);

сведения о предупреждении об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

объекты исследования и материалы;

данные о лицах, присутствовавших при проведении исследования;

содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;

выводы и их обоснование;

материалы, иллюстрирующие заключение специалиста (фотографии, схемы, графики и т.п.).

Услуги будут предоставляться до 20 января 2024 года включительно.

Напомним, что с начала года в России задержали более 1 050 человек, которые планировали совершить террористические преступления, оправдывали и пропагандировали терроризм, финансировали террористов или оказывали им помощь.

Дарья Пузикова