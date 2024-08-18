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В Татарстане выделили 1 млн рублей на независимую оценку профилактики терроризма и экстремизма

19:24, 18.08.2024
В Татарстане выделили 1 млн рублей на независимую оценку профилактики терроризма и экстремизма
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане выделили один миллион рублей на независимую оценку в области профилактики терроризма и экстремизма. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Министерство культуры республики приглашает специалистов в области лингвистики, психологии, религиоведения и других социогуманитарных наук для проведения исследований и составления заключений о признаках экстремистской деятельности в интернет-материалах и печатных изданиях.

Исследование должно быть всесторонним и объективным и основываться на научных данных. В заключении эксперта указываются:

  • дата, время и место проведения исследования;
  • основание для исследования;
  • сведения о специалисте (образование, опыт, квалификация);
  • сведения о предупреждении об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
  • объекты исследования и материалы;
  • данные о лицах, присутствовавших при проведении исследования;
  • содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;
  • выводы и их обоснование;
  • материалы, иллюстрирующие заключение специалиста (фотографии, схемы, графики и т.п.).

Услуги будут предоставляться до 20 января 2024 года включительно.

Напомним, что с начала года в России задержали более 1 050 человек, которые планировали совершить террористические преступления, оправдывали и пропагандировали терроризм, финансировали террористов или оказывали им помощь.

Дарья Пузикова

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