В Татарстане выделили 1 млн рублей на независимую оценку профилактики терроризма и экстремизма
В Татарстане выделили один миллион рублей на независимую оценку в области профилактики терроризма и экстремизма. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.
Министерство культуры республики приглашает специалистов в области лингвистики, психологии, религиоведения и других социогуманитарных наук для проведения исследований и составления заключений о признаках экстремистской деятельности в интернет-материалах и печатных изданиях.
Исследование должно быть всесторонним и объективным и основываться на научных данных. В заключении эксперта указываются:
- дата, время и место проведения исследования;
- основание для исследования;
- сведения о специалисте (образование, опыт, квалификация);
- сведения о предупреждении об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- объекты исследования и материалы;
- данные о лицах, присутствовавших при проведении исследования;
- содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;
- выводы и их обоснование;
- материалы, иллюстрирующие заключение специалиста (фотографии, схемы, графики и т.п.).
Услуги будут предоставляться до 20 января 2024 года включительно.
Напомним, что с начала года в России задержали более 1 050 человек, которые планировали совершить террористические преступления, оправдывали и пропагандировали терроризм, финансировали террористов или оказывали им помощь.
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