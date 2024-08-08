Российские каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков завершили свое участие на Олимпиаде

Фото: Динар Фатыхов

Захар Петров и Алексей Коровашков, выступавшие в заезде на 500 метров, заняли четвертое место, лишив Россию еще одной олимпийской награды.

Российская спортсменка Олеся Ромасенко также не сумела пройти в полуфинал соревнований по гребле на каноэ на дистанции 200 метров на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что вчера гребец Захар Петров пробился в полуфинал соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Париже. В квалификационном заезде он показал результат 3 минуты 49,86 секунды, заняв второе место. Следующий заезд каноиста состоится в пятницу.

Анастасия Фартыгина