Российские каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков завершили свое участие на Олимпиаде
Захар Петров и Алексей Коровашков, выступавшие в заезде на 500 метров, заняли четвертое место, лишив Россию еще одной олимпийской награды.
Российская спортсменка Олеся Ромасенко также не сумела пройти в полуфинал соревнований по гребле на каноэ на дистанции 200 метров на Олимпийских играх в Париже.
Напомним, что вчера гребец Захар Петров пробился в полуфинал соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Париже. В квалификационном заезде он показал результат 3 минуты 49,86 секунды, заняв второе место. Следующий заезд каноиста состоится в пятницу.
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