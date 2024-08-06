Российские специалисты в сфере маркетинга и digital в среднем получают зарплату от 120 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В текущем году зафиксирован рост популярности профессий, которые связаны с контентом, дизайном и рекламой. Согласно исследованиям IVK Media Solutions и SuperJob, в топ профессий вошли: SMM-менеджер, бренд-менеджер, маркетолог-аналитик, UI/UX-дизайнер и другие, сообщает «Газета.ru».

— На рекламном рынке по всем специальностям сейчас наблюдается большой дефицит опытных специалистов, особенно мидл-уровня, будь то креатив или медиа. Спрос на квалифицированные кадры высок, поэтому в 2024 году это очень перспективное направление. За каждого кандидата идет упорная борьба, и у соискателя обычно есть выбор между несколькими потенциальными работодателями одновременно с очень привлекательными предложениями, — рассказала HR-директор маркетингового агентства полного цикла IVK Media Solutions Татьяна Пестова.

Она добавила, что важно находить с кандидатами и сотрудниками общие точки роста и развития. А также выстраивать с ними внутреннюю систему мотиваций и обмениваться обратной связью. По данным исследования, российские специалисты в сфере маркетинга и digital в среднем получают зарплату от 120 тыс. до 140 тыс. рублей после уплаты налогов и без учета дополнительных льгот.

На такой оклад могут рассчитывать в основном специалисты рекламной сферы, такие как менеджер по работе с клиентами, менеджер по контекстной рекламе, PR-менеджер и интернет-маркетолог. Темп прироста средней рыночной заработной платы этих специалистов составляет от 7,7% до 9,1%.

Однако самые высокооплачиваемые должности — связанные с управленческими функциями. В рейтинге креативных профессий лидируют UI/UX-дизайнер, 3D-аниматор и game-дизайнер. Медианная ставка UI/UX-дизайнера составляет 230 тыс. рублей.

Отдельно стоит отметить профессию менеджера. Так, бренд-менеджер управляет «поведением» бренда и отвечает за его позиционирование на рынке. Project-менеджер выступает руководителем команды: чаще всего это IT-проекты. Медианные зарплаты специалистов составляют 160 тыс. и 170 тыс. рублей соответственно. Максимальный оклад project-менеджера — 320 тыс. рублей, а оклад бренд-менеджера в IT-компании — 250 тыс. рублей. Контент- и SMM-менеджеры получают в среднем 90 тыс. и 100 тыс. рублей, максимальная заработная плата совпадает и составляет около 160 тыс. рублей в месяц.

В конце прошлого года организация «ПСБ Благосостояние» провела исследование о желаемых доходах жителей России. Так, 67% граждан страны устроил бы доход не менее 100 тысяч рублей в месяц.

Разиль Самигуллин