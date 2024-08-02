Оползень в Индии унес жизни 308 человек — россиян в списке жертв нет

В Индийском штате Керала произошло три оползня. В результате природной катастрофы погибли 308 человек, сообщил местный Минздрав.

— В поисково-спасательной операции участвуют военные и техника ВВС, задействованы поисковые собаки, а число погибших возросло до 308 человек, более 200 получили ранения. Многие все еще числятся пропавшими без вести, — уточняет ведомство.

23 июля в результате схода оползня на юге Эфиопии погибли 157 человек.

Олег Исаков