В Казани 3 августа из-за праздника «Я выбираю небо» перекроют две улицы

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана 3 августа с 14 до 22 часов будут перекрыты две улицы — Сибгата Хакима и Бондаренко. Ограничение движения транспорта связано с проведением ежегодного праздника «Я выбираю небо», посвященного Дню авиации, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Праздник направлен на популяризацию авиации среди населения, вовлечение молодежи в авиаотрасль и повышение престижа инженерно-технических специальностей.

Перекрыты будут следующие участки:

ул. Сибгата Хакима (от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова) — движение будет ограничено в обе стороны;

ул. Бондаренко (от дома №3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к ул. Сибгата Хакима) — движение будет ограничено в обе стороны.

Кроме того, Минпромторг республики назвал артистов, которые выступят на празднике. Специальным гостем станет группа Dabro. О других артистах на празднике подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина