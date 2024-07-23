Группа Dabro выступит на казанском празднике «Я выбираю небо!»
Минпромторг Татарстана назвал артистов, которые выступят на празднике «Я выбираю небо!» в Казани. Специальным гостем станет группа Dabro, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Также среди заявленных артистов — группы A’Nik и Игнат Изотов, MIB, кавер-группа «Мингазoff group», трио «Версия» и «Булгар кызлары», певцы Ильсур и Гульназ Шарипжановы, Ильгиз Шайхразиев, Ильгиз Закиев, Владимир Шнитко, победители фестиваля «Наше время — Безнең заман».
Кроме того, гости мероприятия смогут посетить «Аллею профориентации», на которой предприятия авиационной промышленности республики продемонстрируют свои достижения.
Авиационный праздник «Я выбираю небо!» пройдет 3 августа в 17.00 на территории Центра семьи «Казан».
Напомним, в прошлом году на мероприятии не было традиционного авиашоу. Гостей ждали выступления парашютистов и полеты среднеразмерных и легких самолетов ДОСААФ Татарстана.
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