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Группа Dabro выступит на казанском празднике «Я выбираю небо!»

13:27, 23.07.2024
Группа Dabro выступит на казанском празднике «Я выбираю небо!»
Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг Татарстана назвал артистов, которые выступят на празднике «Я выбираю небо!» в Казани. Специальным гостем станет группа Dabro, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также среди заявленных артистов — группы A’Nik и Игнат Изотов, MIB, кавер-группа «Мингазoff group», трио «Версия» и «Булгар кызлары», певцы Ильсур и Гульназ Шарипжановы, Ильгиз Шайхразиев, Ильгиз Закиев, Владимир Шнитко, победители фестиваля «Наше время — Безнең заман».

Кроме того, гости мероприятия смогут посетить «Аллею профориентации», на которой предприятия авиационной промышленности республики продемонстрируют свои достижения.

Авиационный праздник «Я выбираю небо!» пройдет 3 августа в 17.00 на территории Центра семьи «Казан».

Напомним, в прошлом году на мероприятии не было традиционного авиашоу. Гостей ждали выступления парашютистов и полеты среднеразмерных и легких самолетов ДОСААФ Татарстана.

Дарья Пузикова

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