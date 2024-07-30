Новости общества

17:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За последние сутки в 14 регионах России потушили еще 37 лесных пожаров

09:51, 30.07.2024
За последние сутки в 14 регионах России потушили еще 37 лесных пожаров
Фото: Matt Howard на Unsplash

За прошедшие сутки в 14 российских регионах потушено 37 пожаров, однако продолжается тушение еще 284 пожаров в 14 субъектах страны.

По словам сотрудников МЧС, в борьбе с огнем задействованы 4 404 человека, 463 единицы спецтехники и 104 воздушных судна.

Помощь регионам в тушении пожаров оказывают специалисты федерального резерва «Авиалесоохраны». Так, в Забайкальский край направлено 228 специалистов, а в Республику Саха — 287. предоставлено Федеральным агентством лесного хозяйства

В Забайкальский край и Республику Саха (Якутия) введен федеральный режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС также действует в Бурятии и Красноярском крае.

Особый противопожарный режим установлен в 60 субъектах России. На период действия режима доступ в лес категорически запрещен.

Накануне сотрудники МЧС ликвидировали еще 37 возгораний в лесах 18 регионов.

Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

Читайте также