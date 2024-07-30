За последние сутки в 14 регионах России потушили еще 37 лесных пожаров
За прошедшие сутки в 14 российских регионах потушено 37 пожаров, однако продолжается тушение еще 284 пожаров в 14 субъектах страны.
По словам сотрудников МЧС, в борьбе с огнем задействованы 4 404 человека, 463 единицы спецтехники и 104 воздушных судна.
В Забайкальский край и Республику Саха (Якутия) введен федеральный режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС также действует в Бурятии и Красноярском крае.
Особый противопожарный режим установлен в 60 субъектах России. На период действия режима доступ в лес категорически запрещен.
Накануне сотрудники МЧС ликвидировали еще 37 возгораний в лесах 18 регионов.
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