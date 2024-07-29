За последние сутки в 18 регионах России потушили 37 лесных пожаров

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в 18 субъектах России ликвидировали 37 лесных пожаров. Однако в настоящее время еще ведется работа по тушению 256 возгораний, охвативших лесные массивы в различных регионах страны.

Для оказания помощи регионам в тушении лесных пожаров привлечено 515 специалистов федерального резерва «Авиалесоохраны». предоставлено Федеральным агентством лесного хозяйства

Борьбу с огнем ведут 4 550 человек, 517 единиц спецтехники и 116 воздушных судов. Федеральный режим ЧС введен в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия).

Режим чрезвычайной ситуации также действует в Бурятии и Красноярском крае. Особый противопожарный режим установлен в 60 субъектах России. На период действия режима доступ в лес категорически запрещен.

Накануне в России сотрудники МЧС пошутили 35 природных пожаров.

Олег Исаков