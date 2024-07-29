Награждение фигуристов после перераспределения мест командных соревнований Олимпиады-2022 состоится 7 августа

Фото: Динар Фатыхов

Награждение фигуристов после перераспределения мест командных соревнований Олимпиады-2022 состоится 7 августа. Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс в рамках брифинга организации в понедельник. Церемония пройдет в Парке чемпионов.

Изначально победителем командных соревнований была признана сборная России. Однако из-за дисквалификации Камилы Валиевой и аннулирования ее результатов команда оказалась на третьем месте. Первые два места заняли сборная США и Японии, сообщает «Интерфакс».

В начале года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года. Кроме дисквалификации, CAS постановил аннулировать все результаты спортсменки на соревнованиях, в которых она принимала участие с 25 декабря 2021 года.

Разиль Самигуллин