Билайн узнал, как россияне используют интернет на трассе М-12

Фото: Максим Платонов

Летом на трассах увеличивается не только автомобильный трафик, но и трафик мобильного интернета. Начался сезон путешествий, и билайн проанализировал сходство и отличия использования различных интернет-сервисов на семи крупных трассах России: М-4 «Дон», М-11 «Нева», Р-132 «Золотое кольцо», Чуйский тракт, Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и М-12 «Восток».

Каждая трасса уникальна и ведет через красивейшие места нашей большой родины, и везде есть свои особенности. Так, путешественники на дороге Р-258 «Байкал» любят заходить в интернет ближе к ночи — 4G (4Джи) они предпочитают использовать в 22.00. Еще одна трасса на востоке России, Чуйский тракт, отличилась тем, что за последний год женщины скачали здесь наибольший процент трафика — 47,8%. А Р-255 «Сибирь», напротив, оказалась самой мужской автодорогой: именно там за год проехало наибольшее количество мужчин — более 66% среди клиентов билайна.

Южная трасса М-4 «Дон», ведущая к Черному морю, стала самой «качающей» автодорогой — за год там «улетело» наибольшее количество гигабайт трафика. На трассе Р-132 «Золотое кольцо», тоже популярной у туристов, самым онлайн-активным участком оказался отрезок на территории Ивановской области. А автомобилисты на М-12 «Восток», ведущей из Москвы в Казань, чаще других предпочитают дневные поездки ночным — в темное время суток на этой автодороге трафик оказался значительно ниже, чем на других транспортных артериях.

Между тем, на трассе М-12, проходящей в том числе и через Республику Татарстан, больше всего трафика используется во Владимирской области. Час пик по потреблению интернета приходится на промежуток с 18.00 до 19.00. Мужчины передвигаются по автодороге чаще женщин — 64% против 36%.

Но есть и несколько пунктов, объединяющих путешественников на всех проанализированных трассах. Так, самым высоким спросом на всех автодорогах пользуются приложения социальной сети, сервисы для просмотра видео, а также онлайн-карты. В среднем наиболее популярными месяцами для поездок оказались июль и август, а временем затишья стали январь и февраль.

Чтобы клиенты могли быть на связи во время путешествия, билайн работает над улучшением связи: строит новые базовые станции, обновляет оборудование, постоянно проверяет работу сети. Качественная связь в дороге позволяет путешественникам общаться с близкими, следить за локацией в навигаторе, слушать музыку в пути или включать мультфильмы детям, а значит — чувствовать себя комфортнее и безопаснее. Так, на трассе М-12 у билайна зафиксирована самая высокая скорость мобильного интернета, по данным агентства Телеком Дейли*.



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