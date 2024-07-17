В России все средства размещения туристов для временного проживания начнут вносить в специальный реестр

Фото: Максим Платонов

В России все средства размещения туристов для временного проживания начнут вносить в реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Согласно инициативе, в реестр также предлагается включить сведения о горнолыжных трассах и пляжах. Если же объект туристической деятельности не включен в систему, то услуги по размещению туристов оказываться не будут, сообщают «Ведомости».

Стоит подчеркнуть, что, по информации от туроператоров, в 2024 году прогнозируется увеличение потока иностранных туристов, посещающих Россию. Ожидается, что лидером по числу туристов станет Китай, а также есть хорошие перспективы для Таиланда.