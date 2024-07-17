В Крыму и Краснодаре ввели поэтапные отключения электроэнергии

Фото: Галия Шакирова

Вчера, 16 июля, из-за технологического нарушения в энергосистеме юга России большая часть жителей Крыма (более 200 тыс. человек) осталась без электроснабжения. По указанию диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления было введено ступенчатое отключение электроэнергии.

Сегодня сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» составили графики временных отключений электроэнергии, вся информация о которых размещена в официальных группах предприятия и направлена в администрации муниципальных образований.

В пяти энергорайонах Кубани вводят временные ограничения электроснабжения, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Речь идет о Тимашевском, Тихорецком, Славянском, Ленинградском, Юго-Западном энергорайонах.

Кроме того, по данным МЧС Крыма, на территории всего полуострова сохраняется пожароопасная ситуация. Температура воздуха может достигать от +38 до +40 градусов. В связи с этим сохраняются риски возникновения аварийных отключений электроснабжения.

Напомним, вчера на юге России несколько миллионов человек остались без света. Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС без электроэнергии остались Ростов-на-Дону, Краснодар, Элиста, Анапа, Армавир, Новороссийск, Севастополь и другие населенные пункты.

Рената Валеева