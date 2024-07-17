Ростовская АЭС возобновила работу первого энергоблока после технического сбоя

Фото: Максим Платонов

Первый энергоблок Ростовской АЭС, отключенный ранее из-за технического сбоя, вновь подключен к сети, сообщили в компании «Росэнергоатом». По состоянию на 5.45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

Энергоблок был отключен во вторник, 16 июля, в 15.21 мск действием автоматики. Причиной стало ложное срабатывание защиты генератора. Оборудование проверили, и блок включили в сеть в кратчайшие сроки. К сети его подключили еще 16 июля в 22.28 мск. Сейчас он выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

Во вторник были введены временные графики ограничения энергопотребления на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В энергосистеме юга России с целью сохранения устойчивости ввели временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. К 17.00 мск объем ограничений был снижен на 500 МВт.