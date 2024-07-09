Разработчики видеоигр из России будут получать госсубсидии и налоговые льготы

Фото: Динар Фатыхов

Государственные и муниципальные органы власти могут получить возможность оказания российским разработчикам видеоигр мер поддержки. Это предусмотрено разработанным Минэкономразвития законопроектом о регулировании видеоигровой отрасли, с которым ознакомился «Интерфакс».

В числе мер поддержки — полное или частичное финансирование разработки видеоигры, иная финансовая поддержка; предоставление льгот по уплате налогов и сборов. Также государство может взять на себя полное или частичное возмещение затрат на рекламу и распространение видеоигры. Кроме того, для таких игр предусмотрено освобождение от уплаты налогов и сборов, а также установление специальных условий распространения в российских сервисах.

Для получения статуса национальной видеоигра должна способствовать популяризации российской культуры и (или) истории, и (или) традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Иностранные инвестиции в разработку такой игры не должны превышать 50% ее сметной стоимости.

Разработчик должен использовать ПО и базы данных, находящиеся на территории страны. В компании-разработчике число сотрудников без гражданства не должно превышать 50%. Не менее 50% общего объема работ по разработке видеоигры должны осуществляться организациями, зарегистрированными в России.

Напомним, организация развития видеоигровой индустрии разработала план поддержки и развития российских игр. Он рассчитан на 5 лет. Концепция должна помочь добиться роста отрасли видеоигр до 0,4—0,5% ВВП России к 2029 году.