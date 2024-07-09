В России повысят порог идентификации клиентов при оплате ЖКУ до 60 тыс. рублей

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит банкам не проводить идентификацию граждан при оплате ЖКУ. Сумма платежа не должна превышать 60 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что предельный размер суммы платежа, при котором не требуется идентификация клиента — физлица, был установлен в 2006 году на уровне 30 тыс. рублей для отдельных операций, включая оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. Позднее, в 2009 году, лимит в размере 15 тыс. рублей стал применяться ко всем видам платежных операций, включая услуги ЖКХ.

Авторы законопроекта указывают, что среднемесячный платеж за ЖКУ в отдельных регионах уже достигает величины действующего сейчас лимита в 15 тыс. рублей, что требует проведения идентификации около 50% всех плательщиков за ЖКУ.

В пояснительных материалах приводятся данные Ассоциации Региональных расчетных центров: в 2022 году доля платежей на сумму более 15 тыс. рублей составила от 0,5% до 3,8% от всех платежей в зависимости от региона. После очередного повышения тарифов с 1 декабря 2022 года на 9% доля таких платежей продолжила рост.

Также в пояснительной записке подчеркивается, что операции по приему денежных средств от физлиц за ЖКУ не обладают признаками запутанного или необычного характера, имеют очевидный экономический смысл и законную цель — исполнение обязательств потребителем по оплате потребляемых жилищных и коммунальных услуг.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ.