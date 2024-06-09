Поток туристов в Крым по отношению к прошлому году увеличился на 9%

Фото: Максим Платонов

За первые 5 месяцев 2024 года Крым посетили 1,3 миллиона туристов. Это на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом «РИА Новости» на ПМЭФ сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

— К приему туристов готовы около тысячи средств размещения различной категории общей вместимостью порядка 48 тысяч номеров. Июнь сегодня забронирован на 70—80% по ведущим крупным курортным комплексам, в целом бронировки на лето составляют более 60%, — заявил он.

На данный момент объекты размещения загружены на 50%. Это выше прошлогодних показателей на 8%, отметил Константинов.

За 2023 год Крым посетили 5,2 миллиона туристов, за 2022-й — 6,5 миллиона, а за 2021 год — 9,5 миллиона, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. За последние 10 лет полуостров посетил 61 миллион туристов.

Елизавета Пуншева