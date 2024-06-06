Лебяжье, НКЦ «Казань», сквер «Озеро Марьино»: в Казани на содержание садов, парков и скверов направят 13,5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

МУП «Горводзеленхоз» планирует выполнение работ по благоустройству общественных пространств в различных районах Казани. Общая стоимость контракта составляет 13,5 млн рублей, узнало «Реальное время».

В рамках контракта предусмотрены ручная очистка тротуаров и сбор мусора с дорог, поправка урн, регулярная очистка элементов обустройства (ограждений, остановок, подпорных стенок, железобетонных ограждений, дорожных знаков), очистка от несанкционированной рекламы, удаление объявлений, надписей.

К выполнению работ привлекут 25 человек, которые должны отработать за 6 месяцев 28 500 часов. В рамках работ будет охвачен городской лес «Лебяжье», а также скверы и парки в различных районах города. Планируется, что работы будут проводиться в следующих зонах:

5 скверов в Авиастроительном районе;

43 парка и сквера в Вахитовском районе;

10 парков в Кировском районе;

12 парков в Московском районе;

26 парков в Ново-Савиновском районе;

19 парков в Приволжском районе;

14 парков в Советском районе.

Кроме того, в Казани проведут ремонт и обслуживание памятников и фонтанов города — на эти нужды из бюджета выделяют более 30 млн рублей.

Рената Валеева