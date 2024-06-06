Лебяжье, НКЦ «Казань», сквер «Озеро Марьино»: в Казани на содержание садов, парков и скверов направят 13,5 млн рублей
МУП «Горводзеленхоз» планирует выполнение работ по благоустройству общественных пространств в различных районах Казани. Общая стоимость контракта составляет 13,5 млн рублей, узнало «Реальное время».
В рамках контракта предусмотрены ручная очистка тротуаров и сбор мусора с дорог, поправка урн, регулярная очистка элементов обустройства (ограждений, остановок, подпорных стенок, железобетонных ограждений, дорожных знаков), очистка от несанкционированной рекламы, удаление объявлений, надписей.
К выполнению работ привлекут 25 человек, которые должны отработать за 6 месяцев 28 500 часов. В рамках работ будет охвачен городской лес «Лебяжье», а также скверы и парки в различных районах города. Планируется, что работы будут проводиться в следующих зонах:
- 5 скверов в Авиастроительном районе;
- 43 парка и сквера в Вахитовском районе;
- 10 парков в Кировском районе;
- 12 парков в Московском районе;
- 26 парков в Ново-Савиновском районе;
- 19 парков в Приволжском районе;
- 14 парков в Советском районе.
Кроме того, в Казани проведут ремонт и обслуживание памятников и фонтанов города — на эти нужды из бюджета выделяют более 30 млн рублей.
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