Патриарх Кирилл высоко оценил работу Татарстана по сохранению межнационального мира и согласия

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На встрече были подняты вопросы церковно-государственных отношений в республике.

Рустам Минниханов также поблагодарил патриарха Кирилла за внимание к многонациональному народу Татарстана. В свою очередь патриарх отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в Татарстан, добавив, что высоко оценивает ту работу, которая ведется руководством республики по сохранению межнационального мира и согласия.

Последняя встреча раиса Татарстана и патриарха всея Руси состоялась в прошлом году 20 мая. Тогда Рустам Минниханов подчеркнул важность совместной борьбы православных христиан и мусульман за сохранение традиционных ценностей, против любых проявлений ксенофобии и экстремизма.

Разиль Самигуллин