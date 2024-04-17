Рейс Душанбе — Казань направили в Самару

Рейс из Душанбе в Казань направили в Самару. По информации сайта FlightRadar24, самолет совершил несколько кругов в районе Димитровграда.

Напомним, что аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА.

Кроме аэропорта Казани, с утра временно не принимают и не отправляют воздушные суда воздушные гавани Нижнекамска и Нижнего Новгорода, о чем сообщает РИА «Новости». Помимо этого, на запасной аэродром ушел самолет, направляющийся из Омска в Казань, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе казанского аэропорта.

Воздушное судно совершило несколько кругов в районе Димитровграда. скриншот realnoevremya.ru с сайта flightradar24.com

Сегодня утром, 17 апреля, в Казани на вертолетном и авиазаводе сработала тревога. Об этом «Реальному времени» сообщили источники. Со слов сотрудников КАЗ, тревога была учебная, все они были эвакуированы в бомбоубежище.

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Олег Исаков