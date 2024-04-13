В Оренбургской области подтоплено более 12 тысяч жилых домов и около 17 тысяч дачных участков

Ситуация в Оренбургской области остается напряженной: подтоплены 12 213 жилых домов и 17 203 дачных участка. Об этом сообщает «Газета.ru».

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбурге и еще нескольких десятках населенных пунктов. В Орске, с которого все началось, стихия понемногу отступает. В регионе эвакуировано более 13 100 человек, за медицинской помощью обратились почти 500 пострадавших.

Напомним, что в Оренбургской области пострадавшим от паводка выплатили более 120 млн рублей, а в Орске вода ушла с территорий 1,2 тысячи домов, но в городе остаются подтопленными более 3,8 тысячи индивидуальных и 105 многоквартирных домов.



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