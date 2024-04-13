В России создадут цифровые профили пациентов для выработки рекомендаций пациентов по сохранению здоровья

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки в Чувашию рассказал о создании цифровых профилей пациентов. Это стало возможным благодаря развитию информационных систем в области здравоохранения.

Мурашко отметил, что в Чувашии уже работает информационная система, которая позволяет врачам видеть все анализы и исследования пациента за предыдущие периоды, сравнивать их и изучать историю болезни непосредственно в стационаре.

Цифровое пространство вокруг пациента позволяет создать единые рекомендации по сохранению его здоровья. Все оборудование, которое поставляется по программам борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, является цифровым. В системе также используется искусственный интеллект для анализа изображений.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что национальные проекты здравоохранения позволяют оказывать медицинскую помощь на всех этапах жизни. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в учреждения поступает все больше высокотехнологичного оборудования. Параллельно с этим идет модернизация инфраструктуры учреждений здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на V Всероссийском конгрессе c международным участием «5П Детская медицина» сообщил о том, что в 2023 году показатель охвата несовершеннолетних профилактическими осмотрами составил почти 96%.

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Разиль Самигуллин