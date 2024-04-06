МЧС Татарстана сообщило о гидрологической обстановке в регионе

По данным ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах продолжаются процессы ледоразрушения. На реках Татарстана продолжается весеннее половодье.

В прошедшие сутки в основном наблюдалось понижение высоты уровней воды — от 5 до 211 см. Однако на реках Свияга, Меша, Иж, Вятка, Ик, Степной Зай, Малый Черемшан, Карла и Кубня вода прибывала. На реках Степной Зай и Карла сохраняется выход воды на пойму. Уровень ниже опасных значений на 5 см.

На реке Степной Зай начался выход воды на пойму, пойма затоплена на глубину 4 см. На реке Карла сохраняется выход воды на пойму (пойма 525 см), пойма затоплена на глубину 15 см. На р. Малый Черемшан (гидропост Абалдуевка, Алексеевский район) также сохраняется выход воды на пойму — пойма затоплена на 229 см.

Отмечается скопление льда в районе населенного пункта Старое Алпарово. Также на реках Свияга и Кубня сохраняется выход воды на пойму: пойма затоплена на глубину 109 см и 115 см соответственно. Понижение уровня воды привело к прекращению выхода воды на пойму реки Мензеля.

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Разиль Самигуллин