Госдума внесет поправки в законодательство с целью противодействия экстремизму и терроризму на выборах

Госдума внесет поправки в законодательство с целью противодействия экстремизму и терроризму на выборах в России. Об этом стало известно из сайта Систем обеспечения Законодательной деятельности.

В настоящее время поправки зарегистрированы и направлены Председателю Государственной Думы.

Ранее сообщалось, что МЧС России до 1 марта направит в правительство проект изменений в правила противопожарного режима, предусматривающий оборудование автоматическими приборами отключения электроснабжения объектов социальной сферы, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Разиль Самигуллин