РГСУ за свой счет даст образование детям погибших в теракте в «Крокусе»

В Российском государственном социальном университете заявили, что дети погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» смогут получить бесплатное образование. Оплату за этих студентов университет произведет из собственных средств.

— «Таким образом мы хотим не только на словах, но и на деле выразить нашу поддержку семьям, в которые пришло горе. Патриотизм, гражданская солидарность — это не слова, но действие. Дети погибших в теракте — это дети всей нашей страны! Они должны получить достойные внимание и образование», — отметил в диалоге с RT ректор университета Андрей Хазин.

На текущий момент в больницах Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта «Крокус Сити Холле». Между тем, число погибших возросло до 93-х человек.

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Олег Исаков