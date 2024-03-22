Космонавт Константин Борисов, вернувшись после экспедиции на МКС, продолжил работу над экспериментами на Земле

Российский космонавт Константин Борисов 12 марта завершил свою первую экспедицию на Международную космическую станцию. После реабилитации в США он прибыл в Звездный городок, где 20 марта приступил к выполнению этапов научного эксперимента «Созвездие».

Константин Борисов прошел этап оценки операторской деятельности после экспедиции. Кроме того, он принял участие в экспериментах «Нейро-Омега» (изучение изменения активности головного мозга) и «Изокинез» (оценка силы и выносливости мышц).

Ближайшие недели космонавт посвятит восстановлению после космической командировки. Ранее стали известны детали возвращения российского космонавта Константина Борисова на Землю.

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Разиль Самигуллин