Школьники из Татарстана смогут вступить в клуб дипломатии

Организация «Движение первых» 18 марта объявила о старте заявочной кампании по школьным клубам дипломатии в рамках направления «Умей дружить». Вступить в клуб могут интересующиеся международными отношениями ученики 12—18 лет. Об этом сообщили в региональном отделении «Движения первых» в Татарстане.

Школьные клубы дипломатии — это инициатива для самостоятельного создания проектов и событий международного уровня, практики иностранных языков вместе с носителями языка и других активностей. Для участия необходимо собрать команду из 10 заинтересованных школьников и преподавателя.

Участники клубов смогут принимать участие в международных событиях на территории России, практиковать иностранные языки, участвовать в телемостах и марафонах со школьниками из других стран, а также получить приоритетное право на стажировки в дипломатические ведомства и международные молодежные лагеря.

Для подачи заявки необходимо заполнить форму по ссылке. Напомним, что идея создания школьных клубов дипломатии появилась в августе 2022 года на первой смене Международного молодежного лагеря «Друзья» в Иннополисе, где собрались около 200 детей и подростков из России и других стран. Появление таких клубов позволит развивать партнерство между школами-побратимами по всему миру, а участникам — заводить новых друзей из разных городов и стран. Ранее с 29 января по 2 февраля состоялся II Съезд «Движения первых».

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Разиль Самигуллин