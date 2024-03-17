Практически 100% находящихся в СИЗО людей проголосовали на выборах президента России

Практически 100% находящихся в СИЗО людей проголосовали на выборах президента России. Об этом на телемарафоне ТНВ заявила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

Она также добавила, что пара в Пестречинском районе обручилась сразу после голосования.

Ранее сообщалось, что более 90% россиян, которые были зарегистрированы на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), отдали свои голоса на выборах президента России, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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Разиль Самигуллин