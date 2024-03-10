Сегодня ночью начнется священный месяц Рамадан

Наступает священный месяц Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста. В это время верующие с рассвета до заката воздерживаются от пищи и воды, читают молитвы и посвящают время благим делам.

Первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов напомнил, что в Рамадан необходимо прекращать все военные конфликты, ссоры и распри. Это время благотворительности, молитв и чтения Корана в мечетях и молельных домах.

— С закатом солнца в воскресенье для мусульман всего мира наступает священный месяц Рамадан. В этот период, с восхода солнца и до заката, правоверные не употребляют пищу, не пьют воду. В Рамадан должны прекращаться все военные конфликты, ссоры, распри. Это месяц благих дел, благотворительных проектов, время молитв и чтений Корана в мечетях и молельных домах, — рассказал Рушан Аббясов.

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Нафиса Миннехузина