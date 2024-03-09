В Татарстан вернулась республиканская делегация со Всемирного фестиваля молодежи-2024

В Татарстан вернулась республиканская делегация со Всемирного фестиваля молодежи-2024. Мероприятие проходило в Сириусе с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Форум проводился с целью развития международного молодежного сотрудничества.

В фестивале приняли участия 190 стран и 20 тысяч человек. Татарстан представили 225 делеготов и 92 волонтера.

Ранее сообщалось, что Павильон Казани был представлен на Всемирном форуме молодежи в Сочи. Сегодня на его площадке состоится концерт «Сокровища Казани». Гости мероприятия услышат уникальные музыкальные композиции и увидят выступление ансамбля танца «Казань».

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Разиль Самигуллин