Госдума внесет поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации
Госдума внесет поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации. Изменения коснутся 171 и 182 статьи. Инициаторам проекта выступило Законодательное Собрание Краснодарского края. Об этом стало известно из сайта Систем обеспечения Законодательной деятельности.
В настоящее время поправки зарегистрированы и направлены Председателю Государственной Думы.
Ранее сообщалось, что Госдума внесет поправки в законодательство с целью противодействия экстремизму и терроризму на выборах в России.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым