Президент Венгрии в первый день в должности подписал ратификацию членства Швеции в НАТО

Новый президент Венгрии Томаш Шуйок в первый день в должности главы государства подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО. В недавнем прошлом Шуйок занимал пост председателя Конституционного суда.

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак. Напомним, политик объявила об отставке 10 февраля на фоне скандала с помилованием преступника.

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Разиль Самигуллин