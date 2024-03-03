В Госдуме допустили блокировку «Википедии» в России

В России могут заблокировать «Википедию» из-за нового закона, который запрещает продвижение VPN. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

— У регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения. Законные основания для блокировки «Википедии» есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей. По факту вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале «БРЭ», «Рувики» и «Руниверсалисе», — написал он в своем telegram-канале.

По словам Горелкина, остается сделать так, чтобы по ссылке на статью «Википедии» пользователю предлагалось открыть безопасный вариант из российских аналогов. Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ.

В октябре 2023 года Антон Горелкин поддержал решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона «о приземлении». По его мнению, эти меры можно распространить на «Википедию».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».