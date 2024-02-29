В «Салават купере» начали строить жилье для маломобильных граждан

Фото: Максим Платонов

Госжилфонд приступил к строительству 191-квартирного дома в ЖК «Мәхәббәт», где несколько квартир впервые спроектированы с учетом специальных требований для проживания людей с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба ГЖФ. Они будут расположены на первом этаже строящегося дома со строительным номером № 1-4-3. Здесь планируется оборудовать девять специализированных квартир. Из них семь однокомнатных, две — двухкомнатные. Площадь стандартная: у однокомнатных — от 54 до 68,9 кв. м, у двухкомнатных — от 67 до 96 кв. м.

Количество специализированных квартир определено в соответствии с данными о потребности нуждающихся, предоставленными исполкомом Казани, уточнили в пресс-службе ГЖФ. Стоимость 1 кв. м специализированного жилья будет определена после сдачи в эксплуатацию в 2025 году. Но в прошлом году базовая стоимость 1 кв. м соципотечного жилья составляла 88 тыс. рублей. На сегодняшний день техническая готовность дома составляет 11%, поэтому называть стоимость будущей квартиры преждевременно, отметили в пресс-службе ГЖФ .

В чем особенность специализированного жилья? Во-первых, при входе в здание дома установят двупольные двери, ширина открытых створок которых составит 1,2 м (вход станет шире), рассказали в ГЖФ. Во-вторых, в подъезде дома будут более просторные коридоры — шириной не менее 1,5 м с карманами для разъезда кресел-колясок. В-третьих, пороги входной двери и выходов на лоджию предусмотрены высотой не более 14 мм, в самих квартирах полы будут без перепадов высот. В ванной комнате будут установлены совмещенные санузлы, предусматривающие свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м. А также — встроенные шкафы площадью не менее 2 кв. м для хранения колясок и других средств реабилитации.

Напомним, ГЖФ начал в этом году эксперимент по строительству и продаже меблированных квартир в ЖК «Мәхәббәт». Будущим покупателям придется заплатить больше на 300—400 тысяч рублей, чем за обычные квартиры, утверждало руководство фонда.

Луиза Игнатьева