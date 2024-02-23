Олимпийский комитет России отреагировал на решение CAS

Фото: Фатыхов Динар

Олимпийский комитет России счел решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию ОКР «гражданской и спортивной дискриминацией». Заявление опубликовано в telegram-канале организации.

— Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS «работает» уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия, — сказано в заявлении.

По мнению комитета, CAS переписал аргументы МОК, проигнорировав многочисленные правовые доводы, изложенные в апелляции ОКР.

— Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева — недавно Лозанна прямо заявила об этом, — считают в ОКР.

Сегодня Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение о приостановке членства Международного олимпийского комитета. У сторон есть 30 дней на возможность подачи апелляции в Верховный суд Швейцарии.

МОК отстранил Олимпийский комитет России в ноябре прошлого года. Такое решение приняли после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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