США связывались с Россией по теме ядерного оружия в космосе

Соединенные Штаты Америки связывались с Россией относительно темы ядерного оружия в космосе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Издание отметило, что путь коммуникации включал в себя помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова.

Также сообщается, что администрация Соединенных Штатов пыталась связаться с Индией и Китаем, чтобы они, в свою очередь, оказали влияние на Россию.

Ранее Совет национальной безопасности США начал разработку плана ответа на якобы исходящую от России угрозу в космосе. Такое заявление сделал глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер.

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Разиль Самигуллин