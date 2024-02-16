Олега Тинькова* признали иноагентом

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минюст России добавил в реестр иноагентов основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Как объяснили в министерстве, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и критиковал спецоперацию.

Помимо него в реестр включили Аслана Арцуева*, Никиту Кукушкина*, Анну Наринскую*, Юлию Синеокую*. Трое первых распространяли дезинформацию, а Наринская* пропагандировала нетрадиционные отношения.

В марте прошлого года Олег Тиньков* обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции. Просьба была удовлетворена.

*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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