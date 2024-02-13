В Ютазинском районе объем ВТП составил 9,1 млрд рублей

По предварительным оценкам, объем ВТП в Ютазинском районе за 2023 год составил 9,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает Минсельхоз Татарстана.

В районе произведено продукции сельского хозяйства на 1,4 млрд руб., промышленности на 5,2 млрд руб., построено 7,5 тыс. кв. м жилья.

По итогам 2023 года Ютазинский район занял 36-е место в рейтинге АПК республики. Хлеборобы района намолотили 32,5 тысячи тонн зерновых, животноводы произвели более 17 тысяч тонн молока и вырастили более 1,5 тысячи тонн скота и птицы на убой.

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Анна Уржумова