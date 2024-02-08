Минэкологии Татарстана будет сотрудничать с Центром по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис»

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана и Межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» договорились о сотрудничестве. Подписи под документом на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве поставили министр экологии республики Александр Шадриков и председатель попечительского совета центра «Ирбис» Али Узденов.

Стороны будут сотрудничать в вопросах изучения, сохранения и восстановления популяции снежного барса, а также взаимодействовать в рамках экологического просвещения.

— Знаково, что наше соглашение мы подписываем в те дни, когда Татарстан отмечает День государственного герба, главным символом которого стал барс, — передает слова министра пресс-служба Минэкологии.

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология» Людмила Поплавская подчеркнула, что снежный барс является одним из 13 видов животных, включенных в федеральный проект сохранения биологического разнообразия национального проекта «Экология».

— Надеюсь, что мы вместе обязательно восстановим популяцию снежного барса, чтобы этот прекрасный хищник свободно жил на территории Российской Федерации и других стран, — сказала она.

В свою очередь, Али Узденов поблагодарил руководство республики. Он напомнил, что в декабре в Татарстане состоялся предпоказ документального фильма «Хозяин Алтайских гор».

— Спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который поднимает на новый уровень символы и знаковые вещи Республики — это снежный барс, ирбис. Нам очень приятно, что наш документальный фильм «Хозяин Алтайских гор», который мы презентовали в Татарстане был так высоко оценен. За время съемок наша команда еще раз убедилась в том, что барс — это великолепное, поистине царское животное, покровитель многих тюркских народов, — передает слова Али Узденова пресс-служба Минэкологии.

В июне 2022 года Рустам Минниханов провел совещание по созданию центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» на Алтае. Он отметил, что снежный барс — символ Татарстана, но он также связан с историей Алтая, и задача регионов — его сохранить. Проект находится на стадии завершения. Центр появится в Горном Алтае недалеко от поселка Усть-Муны.



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Айрат Назипов