Производство грузовиков в 2023 году увеличилось на 19%

По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в 2023 году составило 168 тыс. единиц — это на 19,3% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году КАМАЗ начал производство грузовиков поколения К5 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. До конца 2023 года с конвейера предприятия сошло свыше 5 тыс. таких тягачей.

Также в 2023 году:

компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» запустила сборку электрогрузомобиля EVM PRO на новом предприятии в ОЭЗ «Технополис Москва»;

компания «Соллерс» перенесла производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo с предприятия «Соллерс Алабуга» на площадку Ульяновского автозавода;

дилерский холдинг «БН-Моторс» открыл в Брянске новый завод по производству малотоннажных грузовиков BAW под собственным брендом BNM;

калининградский «Автотор» в сотрудничестве с китайской компанией Foton начал сборку коммерческих электромобилей марки Brock;

калужский завод «Автомобильное моторное общество» (бывшее предприятие Volvo Trucks) возобновил производство грузовых автомобилей.

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Маргарита Головатенко