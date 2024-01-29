Экологи НКНХ рассказали ученикам второй гимназии о возможностях переработанного пластика

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Зачем сортировать отходы? Что можно изготовить из переработанного пластика? Ответы на эти и другие вопросы вместе с экологами «Нижнекамскнефтехима» искали ученики 4-го класса гимназии №2. В стенах школы прошел необычный урок по экологии на тему «Вторая жизнь пластика».

— Практические занятия направлены на повышение экологической грамотности и вовлеченности детей по теме обращения с отходами и осознанного потребления, формирование экологических ценностей и экопривычек. На уроках говорим о плюсах переработки отходов. О том, почему так важно заботиться о природе, — уточняет эколог НКНХ Лилия Галеева.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На урок сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа принесли «Экочемоданчик», внутри которого хранятся разнообразные предметы, изготовленные из вторичного сырья: блокноты, линейки, стройматериалы и даже одежда. Особый интерес у детей вызвали игрушки и вещи, сделанные из переработанного пластика.

— Мы показали ребятам теплый жилет. Внутри него находится синтепух — искусственный утеплитель, производимый из полиэфирных волокон. Для изготовления одного жилета необходимо всего-навсего восемь пластиковых бутылок объемом 1,5 литра, — объяснила Лилия Галеева.

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Ребята активно отвечали на вопросы, а также рассказали о том, что сами в школе занимаются сбором пластиковых крышек, батареек и макулатуры. В конце мероприятия ученикам показали мультфильм «Фиксики» (0+), снятый с участием СИБУРа и подарили экоблокнотики.

Напомним, что проект «Вторая жизнь пластика» на тему ответственного потребления и раздельного сбора отходов нефтехимиками реализуется в городских школах-партнерах с 2022 года. Экоурок проходит в рамках просветительской программы СИБУРа. Эта масштабная системная работа направлена на формирование у подрастающего поколения правильных экологических привычек.

Лилия Егорова