В Мамадышском районе Татарстана приостановили работу ледовой переправы через Каму

В Мамадышском районе Татарстана с 6 утра временно приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту село Соколка — поселок Новый Закамский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Такое решение приняли в связи с выходом воды на поверхность льда.

О том, когда работа переправы будет восстановлена, дополнительно сообщат позднее.

В конце прошлой недели из-за неблагоприятных погодных условий с 20 по 22 января для транспорта массой до 3,5 тонны была закрыта ледовая переправа, соединяющая село Покровское и поселок Красный Ключ в Елабужском районе Татарстана.

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Илина Хакимова