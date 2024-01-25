Россияне смогли значительно сократить расходы на удаленной работе

Большинство россиян, перешедших на удаленный режим работы, смогли значительно сэкономить, благодаря такой форме занятости. Это стало ясно из исследования, проведенного сервисом видеосвязи «Контур.Толк», сообщает Lenta.ru.



Согласно результатам исследования, 67% опрошенных работают в офисе, 17% — в гибридном формате, а остальные 16% — полностью удаленно. Среди тех, кто не посещает офис, большинство (63%) перешли на удаленку менее двух лет назад.

Основными причинами перехода на удаленную работу россияне назвали возможность балансировать работу и личную жизнь (71%), свободу перемещения (17%) и сокращение расходов (12%).

Почти половина работающих из дома (54%) смогли снизить свои расходы на 30—50%. Многие из них сообщили о ежемесячной экономии до 30 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря сокращению расходов на одежду, транспорт и обеды вне дома. Однако у удаленки есть и минусы. Некоторые жалуются на нехватку общения с коллегами (21%) и трудности с концентрацией (11%).

В опросе приняли участие 1,3 тысячи россиян со всей страны.

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Маргарита Головатенко