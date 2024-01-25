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Россияне смогли значительно сократить расходы на удаленной работе

04:27, 25.01.2024

Большинство россиян, перешедших на удаленный режим работы, смогли значительно сэкономить, благодаря такой форме занятости. Это стало ясно из исследования, проведенного сервисом видеосвязи «Контур.Толк», сообщает Lenta.ru.

Согласно результатам исследования, 67% опрошенных работают в офисе, 17% — в гибридном формате, а остальные 16% — полностью удаленно. Среди тех, кто не посещает офис, большинство (63%) перешли на удаленку менее двух лет назад.

Основными причинами перехода на удаленную работу россияне назвали возможность балансировать работу и личную жизнь (71%), свободу перемещения (17%) и сокращение расходов (12%).

Почти половина работающих из дома (54%) смогли снизить свои расходы на 30—50%. Многие из них сообщили о ежемесячной экономии до 30 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря сокращению расходов на одежду, транспорт и обеды вне дома. Однако у удаленки есть и минусы. Некоторые жалуются на нехватку общения с коллегами (21%) и трудности с концентрацией (11%).

В опросе приняли участие 1,3 тысячи россиян со всей страны.

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Маргарита Головатенко
Общество
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