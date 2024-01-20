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Марат Хуснуллин: регионы не должны делать акцент только на стройке жилья

23:30, 20.01.2024

Регионы России не должны делать акцент только на возведении жилья, в развитии нуждается и нежилое строительство, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он привел в пример Москву, где из 15 миллионов квадратных метров введенной недвижимости меньше половины приходится на жилую.

— Надо с каждым губернатором, с каждым регионом отрабатывать, какая недвижимость строится, какая создает рабочие места и доход населению. Без этого и жилье не будет строиться. Акцент на нежилье нужно усилить, — приводит «РИА Новости» слова вице-премьера.

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Марагрита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость
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