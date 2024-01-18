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Владимир Путин поручил подготовить специалистов в области ИИ

20:57, 18.01.2024

В России поручили обеспечить подготовку ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта, такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Минобрнауки совместно с Минцифры России и образовательными организациями высшего образования, лидирующими в рейтинге организаций 2023 года по параметру качества подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, а также «Сколковским институтом науки и технологий» реализовать соответствующий комплекса мер.

Доклад необходимо предоставить галве государства до 1 сентября 2024 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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