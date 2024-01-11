В аварии на улице Ершова в Казани пострадали два человека

Фото: realnoevremya.ru

В аварии, которая произошла сегодня днем на улице Ершова в Казани, пострадали два человека. Их увезли в 7-ю городскую больницу города, сообщили «Реальному времени» в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД по Казани.

В аварии участвовали автомобили Renault и Hyundai. По предварительным данным, правила нарушил водитель последней — он не убедился в безопасности маневра при перестроении. Информация уточняется.

Удар пришелся в левый бок французской иномарки. У второй машины отвалился бампер.

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Айрат Назипов