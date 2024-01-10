КАМАЗ выпустил 5 тысяч легких коммерческих автомобилей «Компас» к началу 2024 года

10 января 2024 года ООО «Тракс Восток Рус» (консолидировано КАМАЗом в январе 2023 года) выпустило 5 тысяч мало- и среднетоннажных автомобилей «Компас».



Завод находится в Набережных Челнах, производит автомобили «Компас» методом крупноузловой сборки из комплектующих китайского JAC. В линейке представлены модели «Компас-9», «Компас-12» и «Компас-5». В планах предприятия удвоить производство среднетоннажных «Компасов» в 2024 году.

В 2022 году было продано более тысячи автомобилей «Компас», но их реализация была убыточной для «Тракс Восток Рус» — выручка составила 1,12 млрд рублей при себестоимости 1,19 млрд.

Напомним, немецкий концерн Daimler, владеющий долей в КАМАЗе, решил приостановить деятельность в России в 2022 году. Daimler по-прежнему является акционером КАМАЗа, но практически не взаимодействует с компанией.

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Маргарита Головатенко