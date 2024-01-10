За новогодние каникулы в сеть утекли около 5 Тб данных россиян

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За новогодние каникулы, которые были в России с 1 по 9 января, злоумышленники выложили в Сеть около 116,5 млн записей, содержащих данные россиян, объемом в 5 Тб. Об этом сообщили в ГК «Солар», специализирующейся на кибербезопасности.

Это на 10% больше показателя по утекшей информации, чем за тот же период в январе 2023 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В компании, как уточняет ТАСС, заявили, что большая часть утекшей в сеть информации преимущественно связана с финансовым сектором. Так, 8 января одна из хакерских украинских группировок сообщала, что опубликовала базу данных 38 млн клиентов «Альфа-Банка» в таблице из более 115 млн строк данных. Однако позднее в банке опровергли утечку.

С 1 по 9 января этого года в открытом доступе оказалось около 115,2 млн строк из этой сферы — то есть практически 99% от всей утекшей информации.

Эксперты обратили внимание, что помимо «слитых» клиентских записей, в сети оказались около 324 тыс. электронных адресов и 274,9 тыс. номеров телефонов.



В декабре сообщалось, что в Государственную думу внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. В планах было утвердить новые составы административных правонарушений. Власти также намерены увеличить штрафы — по некоторым статьям суммы могут достигать десятков и сотен миллионов рублей.

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Илина Хакимова