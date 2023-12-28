Аналитика CloudMTS: бизнес Татарстана переходит в облака

МТС, цифровая экосистема проанализировала потребление облачных услуг в Татарстане в третьем квартале 2023 года. Число компаний, пользующихся услугами CloudMTS в регионе выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Чаще всего услугами провайдера в регионе пользуются компании из сферы оптовой и розничной торговли — 20% компаний, в 17% случаев — предприятия из производства, по 13% — из сферы здравоохранения и предоставления услуг, по 7% — из финансовой сферы, строительства и разработки.

Больше всего затраты компаний на облака выросли в сферах предоставления услуг и строительстве — в 1,7 раза, а также оптовой и розничной торговле — в 1,3 раза и здравоохранении — в 1,2 раза.

Реклама ПАО «МТС» realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Самой востребованной облачной услугой в регионе является виртуальная инфраструктура, ее используют 77% клиентов CloudMTS, 40% компаний делают резервирование данных, 10% — подключают объектное хранилище, 7% — офисное ПО в облаке.

Больше всего затраты компаний в республике выросли на резервное копирование данных — в 4,2 раза и сервис управления распределенными сетями связи (SD-WAN) — в 1,6 раза, а также офисное ПО в облаке — 1,1 раза.

