Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание безопасности в период новогодних праздников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе традиционного совещания в Доме правительства заявил, что в период новогодних праздников вопросам безопасности стоит уделить особое внимание.

— Приближаются новогодние праздники. В ближайшие дни в городах и районах начнут работать елочные городки. Одним из основных требований к организации праздничных мероприятий является обеспечение безопасности и общественного порядка, — сказал он.

По его словам, в адрес муниципальных образований доведен регламент соответствующих мероприятий. Особыми требованиями являются организация периметра безопасности вокруг елочных городков, охрана и пропускной режим силами ЧОП на территории проведения мероприятий, отметил он.

— Это не какие-то праздные требования, а стандарт. Вопрос безопасности — это персональная ответственность руководителя территории. Все предстоящие новогодние мероприятия мы проводим совместно с МВД, МЧС, Росгвардией и частными охранными организациями. Мы живем в очень непростое время. Идет специальная военная операция. Есть разные люди. Упрощать нельзя! — подчеркнул Минниханов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, казанские власти выделят более 2,5 млн рублей на охрану общественных пространств в период организации и проведения новогодних мероприятий. Подрядчику предстоит оказывать охранные услуги в период с 28 декабря 2023-го по 4 января 2024 года. Его сотрудники выставят на объектах контрольно-пропускные пункты (КПП), на которых будут находиться от двух до трех человек. Также охранники будут следить за порядком и сохранностью имущества на самих площадках.

В список пространств, для которых ищут охрану, вошли:

парк у Центра семьи «Казан»;

парк «Черное озеро»;

парк «Сосновая роща» (у ДК химиков);

сквер по ул. Мира (в поселке Дербышки);

парк «Крылья Советов»;

парк у озера Лебяжье;

парк «Сад рыбака»;

парк «Светлая долина»;

сквер «100-летия образования строительной отрасли РТ».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин