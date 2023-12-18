Проекты СМУ-88 выиграли больше всех премий на «Казаныш»-2023

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой СМУ-88

Минувший международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» принес Казани несколько громких урбанистических сенсаций, среди которых проект моста через озеро Кабан и концепция возрождения бывшей конторы завода братьев Крестовниковых. Однако самым ожидаемым событием форума стало подведение итогов смотра-конкурса на лучшие архитектурные и градостроительные решения 2023 года. Триумфатором стала группа компаний СМУ-88, чьи проекты признаны победителями и призерами в наибольшем количестве номинаций.



В номинациях «Лучшая концепция развития территорий» и «Выбор горожан» победителем стал жилой комплекс «Яналиф» — флагманский проект СМУ-88, который компания строит в рамках развития Новой Портовой на берегу Волги. Это уже пятая федеральная награда, которую получает жилой квартал в течение года. Ранее «Яналиф» был отмечен премиями Urban Awards, Good Innovations, Proestate&Toby Awards и другими. Напомним, ЖК представляет собой 20 домов средней этажности, архитектурно-пространственную концепцию которых разработало одно из ведущих бюро России «Цимайло Ляшенко и Партнеры».

В номинациях «Лучшая концепция развития территорий» и «Выбор горожан» победителем стал жилой комплекс «Яналиф». предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой СМУ-88

«Лучшим жилым комплексом» Казани в этом году стал ЖК «Вознесенский квартал», который СМУ-88 строит вблизи одноименного тракта в Советском районе города.

Проект жилого квартала включает в себя 10 домов, первая очередь которых предполагает четыре корпуса переменной этажности в 9, 15 и 23 этажа. В отделке фасада планируется использовать композитные панели благородных медно-коричневых оттенков и французские балконы со стеклянными ограждениями. Особенностью «Вознесенского квартала» станут развитые общественные пространства, где для жителей оборудуют помещения для разных повседневных сценариев: лайфворкинг, кинозал, фитнес-клуб, комната тишины, досуговый центр для детей и многофункциональное пространство для проведения различных мероприятий. Кроме того, на первых этажах домов устроят дизайнерские лобби с художественной подсветкой, ионизаторами воздуха и мягкой мебелью со встроенными зарядками для гаджетов и зимним садом с растениями из средней полосы России.



«Лучшее благоустройство территории», по мнению жюри конкурса, у жилого комплекса «Крыловка парк». Здесь СМУ-88 запроектировало огромный двухуровневый двор площадью 7,5 га — территория максимально озеленена, поднята на стилобат и четко зонирована. Для жителей в окружении многолетних цветущих растений станут доступны детская игровая зона для разных возрастов, универсальная спортивная площадка, поднятая над уровнем остального двора, уличные тренажеры и территория для прогулок и отдыха с дог-боксами, подогреваемыми скамейками и станциями для зарядки гаджетов.

«Лучшим жилым комплексом» Казани в этом году признали ЖК «Вознесенский квартал». предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой СМУ-88

Третье место в номинации «Лучший жилой комплекс» занял ЖК «Яратам» — один из самых востребованных проектов на рынке казанской жилой недвижимости, по данным Единой информационной системы жилищного строительства. ЖК с ассиметричным фасадом из кирпича строится в Советском районе Казани вблизи Вознесенского тракта, ТЦ «Южный» и «Мега» и в пешей доступности от Горкинско-Ометьевского леса. Две очереди из трех запланированных застройщик уже ввел в эксплуатацию.

— Форум «Казаныш» всего за несколько лет стал очень авторитетной площадкой — таким камертоном современной архитектурной мысли. Проекты, которые мы видим здесь, становятся ориентирами для всего города и закладывают вектор развития на несколько лет вперед. Мы гордимся, что наша работа высоко оценивается и профессиональным сообществом, и горожанами, и вносит свой вклад в развитие всей Казани, — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.



Напомним, СМУ-88 работает на рынке Татарстана с 2016 года, за это время компания ввела в эксплуатацию 10 жилых комплексов. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка, а по итогам 10 месяцев 2023 года проекты СМУ-88 стали самыми востребованными в Казанской агломерации. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития. Сама компания удостоена Золотого знака «Надежный застройщик России».



Реклама. ООО «ДиВиЭм Групп»

